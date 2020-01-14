百億紓困：市民批措施小恩小惠　忽視年輕人福利

港府今(14日)宣布10項紓困措施，涉及逾100億港元，當中包括不少針對長者、基層、或低收入人士的政策。有市民認為政策有助紓緩長者生活上的困難，但亦有市民認為措施「治標不治本」，只屬小恩小惠，無助改善基層生活。

從事工程業的吳先生表示，擴闊2港元乘車優惠對長者有幫助，讓「老人家唔洗日日屈喺屋企」，認為政府幫助低收入人士改善生活，將有效帶動經濟鏈。至於興建更多過渡性房屋，他表示政府現時仍未公布政策細節，若地點位址偏遠，或會為基層市民的生活帶來更多不便。

至於從事貿易行業的王先生表示，該10項措施他皆無法受惠，認為政府推行政策時一直忽略年輕人的福利，他說：「失望，唔係，其實都本身都無咩期望。」他認為對劏房實施租金管制對基層家庭有幫助，但實行上相信會有一定困難。他指，政府有許多上任時提出的政策至今亦不了了之，因此質疑措施成功落實的可能性。他覺得政府在理財上無法平衡各方利益：「做埋咁多小白象大白象工程，(政府)想用就話有錢，唔想用又話明年財赤，咩都佢講晒！」

另一市民梁小姐則表示，雖家中有老人家，但認為措施幫助不大，因只是小恩小惠。她認為政府應優先解決現時醫療系統壓力過大的問題，讓長者在看病或覆診的等候時間減少，而非推出各種治標不治本的政策，她說：「攞啲政策出嚟混淆視線，真正要去做嘅野又唔做！」她又指現時經濟環境變差不單單是社會事件所造成，政府對經濟體系規劃固步自封、旅遊景點十年如一日，以至社會無法跟上國際大圍改變。

從事設計業的張小姐表示，爸爸會受惠於乘車優惠，但認為公帑放到醫療體系更能改善基層生活。她表示政府首要任務是聆聽民意，解決政治問題，亦要推出更多治標治本的民生政策。