官方確認赴泰肺炎病人為武漢市民　未有明確人傳人證據

一名中國遊客早前在泰國觀光時，被確診患上新型冠狀病毒引致的肺炎。湖北武漢市衞健委周二（14日）晚上通報，該患者是武漢市民，目前正在泰國接受治療，病情穩定。衞健委已找到與該患者有過密切接觸的市民，並對他們進行醫學觀察，暫未發現異常。

通報稱，截至當晚，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41宗，已治愈出院7宗，在治重症6宗，死亡1宗，其餘患者病情穩定，均在定點醫療機構接受隔離治療。這些病例的患者以男性為主，中老年的發病人數較多，年齡大或有其他疾病，易進展為重症。

目前確診的41個病例中，發現一宗為家庭聚集性，夫妻兩人發病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業員，妻子否認曾暴露在該批發市場的環境。

另外，當局已追蹤密切接觸者763人，其中576人仍在接受醫學觀察，187人已解除觀察。由周一（13日）到周二零時，全市並無新增病例，亦無患者治愈出院或死亡。現有的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，亦不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低，當局正結合臨床和流行病學資料展開進一步研究。