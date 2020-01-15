東方日報A1：止暴無力財赤千億　政府濫出10招紓困

政府無視近千億財赤，欲年推百億元圖息民怨。面對持續逾七個月的反修例風波，只識「口水止暴」的港府竟開庫房亂派一百億元公帑推十項紓困措施，不但無視高齡海嘯侵襲，年增五十億元經常性開支將普通及高額長者生活津貼合二為一，又放寬兩元乘車優惠至六十歲，更強拖商界落水，在欠缺勞資共識下逐步要將勞工假及公眾假劃一。有議員批評政府施政矛盾，又指紓困措施是「止痛藥」，並不能令香港恢復生機；有議員批評政府內部各自為政，已進入「攬炒模式」，完全罔顧下屆政府的財政穩健。

財政司司長陳茂波上周預告，本港經濟環境惡化，政府稅收及賣地收入減少，可能導致政府過去十五年來首次錄得財赤，金額約八百億元，若政府應要求向市民派錢，財赤更會超越一千億元。正當各界擔心經濟衰退，政府昨午反高潮，宣布就長者福利、勞工福利及房屋支援推出十項紓困措施（見表），預計為庫房帶來共一百億元的額外財政負擔，受惠市民逾一百萬人。

十招紓困措施中，以合併長生津所花的錢最多，達五十億元公帑。現時長生津有兩個津貼額，普通津貼每月為二千六百七十五元，高額津貼則為每月三千五百八十五元，政府擬日後以較高金額來發放長生津，令現時領取普通津貼的四萬九千名申請人每月可多領九百一十元，並將其資產上限提升至五十萬元，料有十萬名長者受惠。

對於政府一方面喊窮，另一方面卻「大花筒」派錢。行政長官林鄭月娥仍然「死撐」，指新措施只為政府帶來約百分之二的額外開支，強調政府財政儲備仍屬穩健。被問到新措施是否惠及長者，忽視青年訴求，她稱新措施中的失業現金支援是不分年齡，青年亦能受惠。

社福界立法會議員邵家臻批評，政府推出的政策具有「任意性」，又指早前政府稱擔心會有財赤，不批准退休保障，但如今卻繼續推出紓困措施，更包括長者生活津貼，質疑政府是否突然沒有財政負擔。他指摘政府內部欠缺一致性，已進入「攬炒模式」，完全置下屆政府於不顧。

議員楊岳橋則稱，本次紓困措施不在施政報告內提出，部分政策未向商界取得共識，更與政府先前政策有矛盾，令人質疑有「補鑊」之意。

議員陳健波稱，政府需「止暴制亂」，才能解決香港的根源問題，令本港經濟復甦，又形容紓困措施是「止痛藥」，稱紓困措施只能暫時紓緩市民負擔，但並不能令香港恢復生機，如繼續推出更多輪紓困措施，需考慮長遠的財政壓力。社聯則認為改善長者生活津貼有助減少現行制度的疊床架屋，而放寬申請的資產門檻，亦是改革制度的正確方向。社聯又建議政府全面檢視綜援、高齡津貼及長者生活津貼制度的發放金額及審查資格，是否有效達致讓長者脫貧的目標。

理大應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，如港府欲將一百億元紓困措施作為「贖罪券」，效果未必理想，因市民對過去七個月的反修例運動帶來的影響印象深刻，又指該十招大部分是「期票」，短期內難以兌現，難以即時安撫市民。

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