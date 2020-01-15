綠色先鋒：不可或「蕨」　探索蕨類植物

賞花者獨愛其花枝招展的美態，愛樹者則驚嘆其高入雲天的巍峨聳立，唯獨喜歡賞蕨者少之又少。蕨類植物無花無果，難引人注目，但其獨特形態，且對生態有重要價值，使之亦有捧場客。為提升大眾對蕨類植物的認識，有團體日前舉辦賞蕨活動，帶領生態導賞團尋找其蹤迹，講解蕨類植物的特徵與特性。

環保組織TrailWatch日前舉辦名為「心向群山 『蕨』戰山頂」活動，請來蕨類植物愛好者Smith Wong帶領數十名參加者前往山頂盧吉道探索蕨類。雖說蕨類植物在全港隨處可以，無論郊野公園還是馬路邊都看到，但山頂潮濕的環境適合蕨類生長，故能大量發現其蹤影。活動於早上9時半開始，雖然部分參加者本來尚有睡意，但到達山頂後漫山遍野的蕨類足以讓所有參加者精神抖擻。

「呢棵就叫鐵線蕨，見唔見到中間個柄係黑色，好似條鐵線咁。」Smith帶着參加者走走停停，皆因走兩步又發現蕨類植物。他指，本港有超過240種蕨類植物，其中不乏極為罕有的品種，說着他又介紹眼前另一種本港常見的華南毛蕨，該蕨擁有深棕色披針形鱗片，由於與含羞草的葉相似而常被誤解。Simth指，雖然蕨類植物品種眾多難以分辨，但它們都有共同的特徵，就是無花無果，繁殖需透過葉底的孢子傳播，若然翻起葉子，便能發現底下布滿密密麻麻的孢子。

愛花者眾，愛蕨者少，Simth當初也因種花而誤打誤撞愛上蕨類。他憶述10多年前種植紫羅蘭時，旁邊長出了一棵蕨類，自此便細心培育它，亦產生對蕨類的興趣，更特意到花墟及郊外尋找蕨蹤。他指，雖然蕨類沒有花的美態，顏色亦不算艷麗，但在生態中擔任「先鋒者」的角色，不論石屎牆還是水泥地都無礙它們生長，當蕨成功在沒有土壤的環境中落地生根，便有機會堆積有機物，使該地方變得適合其他植物生長。

蕨類如此可貴，可惜它們面對「內憂外患」，Smith指的內憂，就是全球暖化進一步收縮蕨的生存空間；外患則是人為發展帶來的破壞。他指，由於蕨的孢子難以在人工環境下長時間保存，就算要復育亦非易事，加上部分蕨類生長在路邊，政府外判清潔工未必有相關知識，有時會把它們當作雜草清除。他希望能盡力提升大眾對蕨的認識，繼而共同保護它們。

事實上，蕨是眾多植物中最早登上陸地的，更曾與恐龍共存過。時至今日，世界上仍有約1.2萬種蕨類，並擁有自己的科目類群，又分作5個亞門，包括松葉蕨亞門、石松亞門、楔葉蕨亞門、水韭亞門、以及真蕨亞門，學術界習慣把真蕨亞門稱為真蕨類，而把其餘4個亞門稱為擬蕨類。

蕨類除了具有令環境變得適合其他植物生長的作用外，人們亦會利用蕨類作工具便利生活，例如一些圍村過去會摘取蕨的莖部，一條又一條交織成猶如藤籃般的籃子。至於在港人常飲的涼茶中亦能發現它的身影，廿四味中其中一味「金沙藤」便是蕨類植物海金沙，在中醫角度海金沙具清熱、利尿及祛濕等功效，足見蕨類植物功能之多，價值之高。

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