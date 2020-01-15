探射燈：高糖兼高澱粉　多次翻熱易養菌

傳統賀年糕點大多較肥膩且高熱量，多吃故然「壞肚皮」，少吃也不一定安全健康，若處理不當，分分鐘病從口入。註冊營養師謝詠瑩指，部分市民會把糕點翻熱多次並分多日食用，惟食品在翻熱後，降溫至攝氏4度至60度的過程中，容易孳生細菌，多次翻熱令問題更為嚴重，建議就算要翻熱亦只需「食幾多切幾多出嚟煎」。

謝指，由於賀年糕點大多高糖、高澱粉質，患糖尿病和高血壓者應謹慎進食，過量進食恐影響血糖水平，以年糕為例，約100克年糕（約1副啤牌大小）的熱量已與一碗白飯的熱量相若，如糖尿病患者想「過口癮」，建議食用年糕後的一頓飯避免進食能提供相若熱量的五穀類食物，又或在餐與餐之間進食不多於半副啤牌大小的年糕，或一副啤牌大小的馬蹄糕、芋頭糕或蘿蔔糕。

至於芋頭糕和蘿蔔糕等由於含有較高飽和脂肪的臘味，過度進食或加劇心血管疾病的風險，三高人士應盡量減少食用，最多一星期不超過三次進食100克分量。但實際可食用量因人而異，應徵詢營養師意見。

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