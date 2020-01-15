探射燈：預先包裝糕點當街賣　成分不明無標籤

市面上賀年糕點林林總總，惟部分營養標籤欠奉。東網記者日前在各區巡視時，發現不少商舖出售預先包裝賀年食品，其中觀塘瑞和街一間糕餅店出售的糕點，包裝上只貼有該店商標卻無營養標籤，因售價低廉非常搶手，蘿蔔糕更幾乎被搶購一空。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，所有預先包裝食品的包裝須附有營養標籤，標示能量和7種核心營養素的含量，包括蛋白質、碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、鈉及糖。另外，任何食品包裝亦須列出食物名稱、分量、食用期限、配料表、製造商資料，以及特別儲存方式或使用指示，違者可被判處罰款5萬港元和監禁6個月。

立法會議員郭家麒表示，現行法例中小規模發售的食品可申請豁免貼上營養標籤，惟結果有好有壞，可能給予商家方便，卻削弱市民知情權，相關部門應研究從政策上如何平衡雙方權益。此外，郭又提醒長期病患者盡量避免購買無營養標籤的食品，因在無法得知糖分及澱粉質等含量的情況下，或會過量攝取而導致病情惡化。

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