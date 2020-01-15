探射燈：年糕標榜自家製　無牌網售健康危　

農曆新年賀年糕點必不可少，網上社交平台近日湧現多款自家製賀年糕點出售，部分以健康為賣點，標榜低糖、低脂，或以有機食材製作。東網發現有自家製年糕包裝上未有成分標籤，賣家直認在住宅單位內製作；另有出售的有機蘿蔔糕來自錦田農場，惟農場未獲有機認證。食環署證實賀年糕點製作地點均未領有食物業牌照，立法會議員擔心食物安全，促相關部門加強打擊。

網上社交平台湧現不少自家製糕點出售貼文，有人以低糖、低脂作招徠，東網記者聯絡該女網友，她不諱言自家製糕點較坊間買到的健康，又直認賀年糕點均在家中製作，「屋企開（爐）㗎咋，好似芋頭、蘿蔔糕，整一底都要成三個鐘，最盡都係一日四底。」年糕上未附有成分或營養標籤，買家亦無從得知糕點製作時衞生情況，東網記者及後得知其居住單位位於油麻地一幢住宅大廈。

同時，有人出售聲稱自家農場製作的有機蘿蔔糕和有機芋頭糕，每底售價88港元。聲稱為農場的主人於港鐵站交貨時不忘大讚使用親自栽種的有機蘿蔔，用料比外間買到的更好、更健康，惟糕點包裝上同樣未見成分和營養標籤等。根據相關社交平台資料，該農場位於元朗錦田，主要種植和販賣有機菜，不過，根據香港有機資源中心資料，該農場未獲認證為有機農莊。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會成員柯創盛擔心無牌食品的製作環境未必符合衞生要求，食品安全成疑。柯指部分人或因不了解法例而誤墮法網，建議相關部門加強宣傳教育；又呼籲消費者不要貪平、貪新鮮購買無牌食品，「擺入口嘅始終都要小心啲。」

食環署發言人表示，根據《食物業規例》，經營涉及配製食物出售（包括網上銷售）供人在食物業處所以外地方進食的食物業，須領有食物製造廠牌照，否則最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。發言人證實，以上錦田農場未領有食物業牌照，惟署方早前派人巡查，並無發現有無牌經營食物業情況；油麻地住宅大廈內亦沒有任何持牌食物業處所。去年該署就網上銷售食物的無牌食物業處所提出的檢控有38宗，比前年的68宗少約40%。

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