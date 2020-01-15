消委會：紅腸燒肉叉燒含鈉高　燒鵝乳豬最高脂

消委會建議食肆改良製作過程及轉變配料，以減少燒味和滷味食物的鈉含量。

燒肉、叉燒、紅腸等燒味及鹵水鵝腎等美食，令人食指大動，但常食用高鈉食品會增加患上高血壓、心臟病、中風和腎衰竭等慢性疾病的風險。食物安全中心的測試發現，該4種食物屬「高鈉」食物，紅腸樣本的鈉含量超出食物鈉含量的參考水平。在100款測試食物樣本中，只有兩款屬「低鈉」。消委會建議食肆改良製作過程及轉變配料，減少燒味和鹵味食物的鈉含量。

消費者委員會與食物安全中心合作，去年在各區72間酒樓、茶餐廳、快餐店、燒味鹵味店及超級市場搜集了10種共100款食物樣本，種類包括叉燒、燒肉、乳豬、燒鵝、燒鴨、豉油雞、鹵水鵝、鹵水鵝腸、鹵水鵝腎及紅腸。

10種食物中，鈉含量最高的依次是紅腸、燒肉和叉燒及鹵水鵝腎。紅腸平均每100克含1000毫克鈉，超過600毫克鈉的食用水平。以最高含量樣本計算，進食100克紅腸、叉燒或鹵水鵝，則會分別攝取1200、890或480毫克鈉，相當於世衞建議每日鈉量的60%、45%及24%。注意當中還未包括另加醬汁所攝取的鈉。

鈉含量最高的紅腸樣本來自屯門蝴蝶邨街巿的「季喜」，每100克含1200毫克鈉，燒肉樣本來自上環荷李活道的「廣合（其記）燒臘」，每100克含1400毫克鈉，叉燒樣本來自柴灣道「新桂香燒腊」，每100克含890毫克鈉。

是次測試，只有兩款屬「低鈉」食物，即每100克食物含不超過120毫克鈉，分別來自沙田禾輋邨的「中興鹵水」的鹵水鵝腎樣本及觀塘輔仁街的「廣東燒味餐廳」的燒鵝樣本。

消委會發現有7種燒味和鹵味食物的最高和最低鈉含量差距達1至3倍，鹵水鵝腎的鈉含量差距最大，相差達9倍。可見業界有很大的空間減低燒味和鹵味食物的鈉含量。

研究結果亦發現，總脂肪含量最高的是燒鵝和乳豬，鹵水鵝、燒肉和燒鴨也可視為高脂，消委會建議消費者進食要適可而止。根據是次測試結果，每100克燒鵝有37克脂肪，進食約180克，約四両半燒鵝，便已經接近世衞建議的66.6克食用脂肪的每日攝取限量。

叉燒汁和鹵水汁的鈉含量甚高，蘸了汁的叉燒和鹵水鵝的鈉含量分別增加了17%及38%。若食用一盒含有最高鈉的燒肉飯盒，並將一整杯叉燒汁倒飯盒內，便有機會攝取超過3000毫克的鈉，是世衞建議每日鈉攝取限量的1.5倍。消委會建議業界把醬汁和燒味鹵味食物分開端上。市民「食雞先去皮」亦可減少超過六成總脂肪和飽和脂肪攝取量。