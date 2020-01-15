消委會：智能錶數據失準　計步數有59%偏差

消委會測試多款智能手錶，發現準確度參差。測試由國際消費者研究及試驗組織統籌，樣本大多是2019年初於市場售賣的型號，主要購於歐洲，售價由598港元至5699港元，其中11款於本地有售。有樣本就連最簡單的步數測試都有59%的誤差，估算踏單車和跑步的熱量消耗更出現72%的偏差。

消委會表示，測試標準與專業量測器材的數據作比對，其中一款Polar Vantage M智能手錶，售價為2580港元，在計算日常生活步數偏差達59%。各項樣本在估算運動時消耗的卡路里表現均不理想，其中4款樣本估算步行、跑步、踏單車及日常生活所消耗的卡路里數據，偏差都高於10％；其中一款Fitbit versa lite edition，四項數據偏差分別達55%、負20%、負22%和28%。

另外，樣本以估算踏單車熱量消耗的誤差最大，8款樣本錄得偏差較實際少16%至72%，表現差強人意；8款在估算跑步熱量消耗的偏差較實際少16%至26%；7款在估算步行熱量消耗的偏差較實際高12%至55%，1款則低估22%，表現欠佳。消委會指，如果消費者以此作標準參考作「瘦身」效果，會因為數據不準確而感到氣餒。