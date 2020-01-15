深旺道天橋含7升降機4扶手梯　議員斥過度興建

立法會工務小組委員會今早(15日)繼續審議西九龍填海計劃的主要工程，在深水埗深旺道與興華街西交界處一帶興建行人天橋系統，涉款約3.3億港元，料2023年第三季竣工，以26票贊成、1票反對及0票棄權下通過議案，議員陳淑莊提出議案在財務委員會分開表決。

多名議員質疑興建有蓋行人天橋需提供7部升降機、4條自動扶手電梯及2條有蓋樓梯，屬於過度興建。其中陳淑莊要求政府解釋如何釐定一個角落需2部電梯及1部扶手梯。議員陳志全及胡志偉提到有關的原則及安排，是否同適用於往後其他社區工程。

土木工程拓展署南拓展處處長彭雅妮解釋，建天橋後，路面過路設施將取消，當局積極考慮行人使用天橋後落地面是否方便；加上附近一帶有不少公共設施如街市商場等，亦有不少長者及殘疾人士，若每落腳點只有一部電梯，有需要人士需繞路；另外附近屬新發展區，路面均有足夠的空間容納2部電梯。

發展局副秘書長(規劃及地政)何珮玲認同需檢視標準，例如甚麼情況下可加多一部電梯、附近是否有很多公共設施等，希望未來可具體化有關因素。