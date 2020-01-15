修例風波：警方搗破村屋實驗室　疑犯母親：阿仔喜歡化學

警方昨日(14日)於旺角通菜街一單位檢獲土製金屬水喉管炸彈拘捕3名男子；同時亦於粉嶺坪輋河壩村一村屋搗破一個製造爆炸品的實驗室，檢獲一批實險室用品，如燒杯、量杯、化學物及電子設備，拘捕1名姓黃(29歲)男子。

據悉，被捕男子為村內原居民，並與母親、妻子及家傭居於上址。有街坊指，平時約有3、4名外姓人出入。

黃母表示，兒子在九號貨櫃碼頭任職電工，昨晚收工回家時，家中的兩隻狗不斷叫吠，黃母見狀遂踩單車外出了解時，赫見6至7名蒙面黑衣人(便裝警員)將其兒子襟地制服。黃母亦被黑衣人阻止外出。黃母續指，便裝警員穿黑衣、蒙面，手持長槍，他們取走她的手機，查看她與兒子的對話紀錄。「佢哋有40人，我好驚！」其後，警方拘捕了她的兒子，她亦需要落口供。

黃母續指，村屋為祖屋，丟空了多年，家人於去年12月搬回祖屋，兒子自行裝修，所以屋內有一些裝修物品。警方檢走雷射探熱器、裝修器材、3枝gas罐、打火槍、硫磺、4支液體、水喉通、雙氧水、2支通渠水等。警方問她為何屋內有硫磺，她解釋因住村屋有蛇，「我又買，個仔又買。」警方又問放在枱上兩件用黑色膠袋物品，黃母續指，是祖屋內的物品。另外，警方截斷屋內的wifi。

黃母補充，兒子喜歡化學，惟入城大的文科，他讀了一年後，始終不喜歡，轉讀IVE的飛機工程。兒子對科學有興趣，早前在家中整作花肥、及氫氣球。

黃母現已請律師處事件，又指昨晚警方調查時，屋內的貓亦被嚇走，至今早仍未尋回。