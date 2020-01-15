修例風波：鄧炳強明出席中西區會　警批議案誤導

新一屆區議會已開鑼，警務處處長鄧炳強明日(16日)將率先出席中西區區議會，與議員會面1小時。有民主派議員提出「遏止警察暴力才能令香港回復平靜」討論議案，警務處書面回覆時指出，警方對討論文件的誤導性標題表示強烈不滿及不可接受，直指區議會作為地區行政的諮詢組織，區議員應以身作則，支持警方撲滅罪行。

區議員甘乃威及伍凱欣提出討論文件，指去年6月開始，警察在處理反修例示威的執法令市民非常失望，疑警員用過分暴力，故提出5項動議，包括強烈要求成立法定獨立調查委員會、全面調查警察行為、及強烈要求檢控及嚴懲違法警員，而違法警員必須立即停職。

警務處回覆區議會文件指，區議會作為地區行政的諮詢組織，一直急市民所急為己任，區議員扮演重要角色，必須與政府及社會各界攜手抗暴，同聲譴責暴力。暴徒四處縱火及不斷使用汽油彈，腐蝕性液體，更利用各種武器襲擊市民及警察，社會不平靜主因是有人煽動，主動破壞香港的法治，如果沒有人先做出違法行為，警方不需要執法及使用任何武力。

警方續指，現已有一個行之有效的既定機制去處理有關投訴警察的個案，警方希望在社會回復平穩後，能夠與監警會一起探討如何優化處理投訴警察的工作。