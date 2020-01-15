方國珊遭西貢地主申請破產　待法援押3月訊

西貢區議員方國珊早前被西貢一名地主的遺產管理人入稟申請破產，案件今早(15日)在高院聆案官席前作首次提訊，無律師代表的方國珊表示，正就案件申請法援，要求把案件押後再訊。案件押後至3月11日再訊。

方國珊向聆案官稱，已就原本的丁屋業權案提出上訴，且已向原審法官申請暫緩執行裁決，據她理解原審將於4月28日開庭處理其申請，故希望把此宗破產案，押後至其暫緩執行申請有裁決後才處理。

呈請方的律師澄清指，4月該次開庭是要處理其他申請，至於暫緩執行申請，是因上次聆訊時，原審認為方未有提供詳盡理據，故給方時間再呈交誓章解釋，而該個暫緩執行申請未有任何排期聆訊日子。

聆案官指，就破產案而言，如辯方表示會申請法援，法庭一般會先暫停程序6星期，但如要待至4月後才處理，時間會太長，故只批准把案件押後至3月11日。聆案官又提醒如屆時原審沒有頒布暫緩執行命令，方有機會會被頒令破產。

方早前曾與該遺產管理人打官司，並於去年7月被判敗訴，須賠償逾82萬港元給對方。不過入稟文件不公開，故未知方被指的欠債詳情。

呈請人是已故地主何淑明的長孫兼遺產管理人關雄盛。方於1995年與地主一方合作發展丁屋，但該項目「爛尾」，地主一方興訟要求方及其公司歸還土地及索償逾600萬港元。高院去年7月裁定該計劃涉及俗稱「套丁」，即找原居民向政府虛假聲稱自己持有土地以建丁屋，屬不合法協議，因此需還原情況，即涉案土地轉回地主名下，而方要為佔用土地賠償租金逾82萬港元。