半年10宗無牌存危險品　保安局指本港現土製炸彈風險高

保安局局長李家超今早(15日)在立法會上回應議員口頭質詢時表示，消防處於去年6月至12月期間，就過量儲存危險品情況進行逾660次相關的主動巡查，除五金店外，亦包括各大專院校、汽車維修工場和過量儲存危險品黑點，發現有10宗無牌儲存第五類易燃危險品個案，消防處正跟進。

提出質詢的議員陳克勤表示，農曆新年臨近，關注局方有否制定措施，避免有暴徒在新年期間向市民施襲。李家超回應指過去有5宗案件涉及炸彈，香港出現土製炸彈的風險高，當局要防範本土恐怖主義風險，警方已為逾25個重要供電和水務基礎設施提供保安建議。

而多間大學仍需時點算被盜的化學品，警方亦正調查失物下落，暫未有人被捕，消防處已與大專院校聯絡檢討院校儲存危險品的情況，各大學已加強保安安排。中學方面則會按照實驗室安全法律相關的指引制定科學實驗室安全的措施，每所中學均設安全管理機制負責制定、處理和監察與實驗室安全水平有關的措施和事項，由於現時無法例限制聘用有刑事案底人士，學校會以負責任的態度作決定。