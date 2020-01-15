電訊職員涉對警員親友起底　轉區院審訊

不少警員及其親友在修例風波中被起底，個人資料被放上網。

警方去年9月在紅磡拘捕一名電訊公司男技術員，指他疑利用工作之便，涉嫌從公司電腦取得一名警員親友的電話號碼及身份證號碼，然後將資料向Telegram一名帳戶持有人「報料」供發布。該技術員被起訴一項不誠實取用電腦罪，另涉違反《個人資料（私隱）條例》被控一項「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，案件今早(15日)在九龍城法院再訊，控方決定轉介案件到區域法院審訊。裁判官批准，禁止公眾、傳媒披露足以辨認事主身份的資料。

控方表示，考慮到本案性質、事主的意願及利益，打算將控罪中事主的名字改成「中國籍男子陳某」，並申請公眾傳媒不得披露足以辨認事主身份的資料，裁判官批准。控方又透露將為事主索取創傷報告，並要求被告陳景僖除了現有保釋條件，每周一次到警署報到。案件押後至2月25日再訊，以候控方索取轉介到區院文件，被告繼續獲准保釋。

32歲被告陳景僖報稱任職外勤員，其涉及不誠實取用電腦的控罪指他於去年9月9日，目的在於使他本人或其他人不誠實地獲益，在香港一部屬於其任職電訊公司的桌上電腦，取用該公司客戶資料，即一名男子的固網電話號碼及香港身份證號碼，並將資料發布給其他人。

被告另涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》，被控於同日同地與Telegram帳戶「@tanakayotsuba」的使用者串謀干犯罪行，即披露未經資料使用者、即上述電訊公司的同意而取得的個人資料，即一名男子的全名、電話號碼及香港身份證號碼。