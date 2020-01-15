受惠港珠澳橋　澳門去年旅客同比增一成

澳門旅遊局今日(15日)回顧去年旅遊業狀況，展望未來。旅遊局局長文綺華表示，2019年全球經濟情況不穩，受惠港珠澳大橋開通，去年的整體入境旅客、大中華旅客、不過夜及留宿旅客等均錄得正增長。

數據顯示，2019年澳門的入境旅客人數較2018年升10.1%，達3940多萬人次。大中華市場錄3630多萬人次，升11.3%；國際旅客錄300多萬人次，微跌2.8%。三大客源地內地、香港和台灣地區同時錄得正增長。去年內地旅客超過2700萬人次，升10.5%，個人遊旅客逾1,300萬人次，佔內地旅客46.8%；香港旅客增幅16.2%，達730萬人次；台灣地區旅客超過100萬人次，微升0.2%。

不過夜及留宿旅客方面，2019年全年留宿旅客達1860多萬人次，微升0.8%；不過夜旅客有2070多萬人次，增幅達20%，平均逗留時間分別維持於2.2日及1.2日。去年1至9月的總旅客消費為298億美元，較前年同期減少2.9%，酒店入住率與前年持平。

此外，為打擊非法旅館，旅遊局全年巡查單位1984次，查封單位382個。