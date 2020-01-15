優化外判工待遇　政府料需補貼近百萬4000人受惠

在外判服務非技術員工待遇的新政策下，約有逾4000人受惠。

為改善政府外判服務非技術員工待遇，政府前年推出多項改革，包括設合約酬金、工作滿1個月的員工可享有法定假日薪酬及「打風更」1.5倍計薪，並就措施於4月實施前，正在投標的合約引入相關條款的過渡安排。財經事務及庫務局文件顯示，約有4000多名外判清潔工及保安可享上述過渡安排，補貼金額達98.6萬港元。

財庫局書面回覆立法會文件顯示，去年4月1日起招標的合約須設有約滿酬金等新措施，之前的則設過渡安排，按有關安排，食物環境衞生署有約3700名外判清潔工及240名保安員等員工可享相關福利，補貼金額共81.5萬港元，當中提早享有法定假日薪酬的補貼金額最多，約72.6萬港元。康文署則有500多人可享相關安排，補貼金額共17.1萬港元。

房屋署解釋，因正就房委會的相關服務合約進行更改合約程序，故截至去年12月31日，房署並未發放在過渡安排下的相關補貼。產業署則因為相關服務合約全數在2018年10月10日前批出，故過渡安排不適用該署的服務合約。

財庫局表示，新措施雖然實施不足1年，但初步數據顯示有關服務合約下的非技術員工工資有所增加。