急症室加價後分類求診人次最多跌近25%　輪候卻延長

公立醫院服務長期超負荷，急症室收費於兩年前由100港元調升至180港元，圖減少非緊急個案濫用服務，但食物及衞生局提交立法會的最新文件透露，收費調整後一年，第四（次緊急）及第五類別（非緊急）求診人次分別較前下跌了6.9%及17.6%，而兩年後的求診人次對比未加價前，分別下跌3.7%及24.7%。

食衞局表示，第二（危急）及第三類別（緊急）病人合共上升4.4%，某程度上反映服務收費調整後對病情較不緊急的病人帶來轉變，但不影響緊急病人的求診行為。不過，急症室輪候時間卻在加價後延長，次緊急病人平均輪候時間由2018-2019年度的111分鐘升至2019-2020年度的121分鐘；非緊急個案亦由125分鐘增至134分鐘。

至於冬季服務高峰期間（約每年11月至1月尾），醫管局數據反映急症室非緊急個案平均輪候時間亦有按年下跌趨勢，由兩年前的132分鐘下跌至去年尾（11月至12月）的119分鐘。不過，個別醫院急症室的輪候時間卻惡化，最嚴重的是聯合醫院，由269分鐘增至286分鐘，即平均等近5小時才獲診症；博愛醫院亦由113分鐘增至218分鐘。

冬季服務高峰期間，急症室病人等入院的時間亦不斷惡化，整體輪候時間由兩年前的62分鐘增至今季服務高峰期（11月至12月）的72分鐘，當中伊利沙伯醫院輪候時間最長，由兩年前的105分鐘，延長至165分鐘。