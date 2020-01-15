長沙灣墟市初一迎春　團體冀長期設墟助民脫貧

有民間組織及區議員將於年初一及初二，在長沙灣舉行新春墟市活動。

年近歲晚，多個民間組織及區議員籌辦民間市集或年宵。有團體將在年初一(25日)及初二(26日)在長沙灣保安道遊樂場舉行「2020新春和你EAT」墟市活動，設有熟食、音樂表演等。團體批評，政府昨(15日)公布紓困措施未能長遠協助基層市民脫貧，促進政府落實墟市政策，開放閒置用地及設立墟市基金等。

新春墟市活動由關注綜援低收入聯盟、重現街道熟食文化關注組等團體舉辦，將設39檔熟食、音樂表演及攤位遊戲等。有主打糖畫的檔主認為，墟市能將民間工藝推廣予大眾認識；有檔主指墟市可讓市民享受便宜美食，值得支持，冀墟市可讓市民暫時忘記悲傷。

聯盟發言人李大成預料因各種社會因素，未來將有更多小店結業，或有失業潮，墟市可作為經濟低潮的緩衝，為基層謀生就業及消費的另一選擇。他批評紓困措施大部分屬短期現金援助，未能長遠協助基層市民脫貧，促請政府開放閒置用地、簡化申請程序及提供墟市基金，讓市民有脫貧機會。

撐基層墟市聯盟組織幹事張延表示，新屆區議會中已有11區區議會有意研討墟市政策，包括油尖旺、北區、元朗區等，就地區需要發展不同主題的墟市，如元朗區希望有農墟、北區希望有濕貨墟市以回應缺乏街市的問題等，冀未來18區均可有墟市專責小組，就地區長遠需要發展墟市。