政府拒派消費券及現金促進經濟　指行政成本高

反修例示威重創香港經濟，特別是旅遊、飲食及零售行業，有建議向18歲以上香港居民每人派1萬元本地消費券，財經事務及庫務局副局長陳浩濂今(15日)回覆議員葉劉淑儀質詢時表示，零售銷售量去年第3季按年大幅下跌近2成後，10月及11月合計跌幅擴大至約26%，為有紀錄以來最大，食肆總收益由去年第3季按年下降13.7%，料第4季更差。

陳指有不少議員建議向市民派消費券或現金，促進本地經濟活動，但派發消費券牽涉較複雜的額外行政安排，包括訂定適用範圍、使用辦法及監管與防偽措施等，行政費高昂，同時或會受替代效應所影響，例如市民可能將消費券用於支付基本生活開支，而沒有增額外消費。台灣及日本曾派發消費券惟效果不理想，例如台灣在2009年向居民派每人3600元新台幣(840港元)消費券，但僅提高GDP約0.28%至0.43%，較原預計0.66%為低。日本1999年向特定對象派發2萬日元(1300港元)，僅佔日本GDP的0.1%。

葉劉淑儀質疑政府是否有實質策略及具體措施，議員容海恩澄清消費券並非支付基本開支，而是用於旅遊等其他消費，斥政府是不為而非不能為。