青年認攜武欲參與遊行　待感化等報告還押候懲

年輕的機艙清潔員打算下班後參與屯門示威遊行，把伸縮棍和登山杖藏於背囊並帶返機場，他於機場安檢時被揭發藏有武器，該名清潔工今(15日)在西九龍法院承認一項管有攻擊性武器罪。裁判官把案押至2月4日，以待索取被告的感化、社會服務令、勞教、更生和青少年罪犯評核會等報告，期間被告須還押候懲。

控罪指，現職餐廳侍應的被告王兆康(20歲)於去年9月21日，在機場1號大堂5樓職員通道(北面)保安檢查區管有攻擊性武器，即一枝伸縮棍及登山杖。

案情顯示，被告上班前須通過機場安檢。案發當日，被告通過安檢時，被職員發現藏有伸縮棍及登山杖，職員遂報警處理。警方會面紀錄下，被告招認管有涉案武器，他聲稱打算下午下班後，到屯門參與示威，惟擔心被黑社會襲擊，遂帶上武器自衞。被告稱伸縮棍是在街上執到，從未使用。

辯方求情指，被告中三輟學，案發後被解雇，現任職餐廳侍應，並形容他是踏實青年。又稱，被告的本意是參加獲警方不反對通知書的和平示威，涉案武器只用作自衞，冀法庭以非監禁的方式處理。