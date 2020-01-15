棕地作業土地不足　議員斥扼殺物流業

土地供應嚴重不足，有立法會議員今午(15日)在立法會就政府的棕地作業安排，狠批政府未有預留足夠土地讓經濟活動運作，認為對香港經濟發展不利，其中航運交通界易志明更狠批，做法是「將物流業殺咗佢」。

易以元朗洪水橋為例，指政府現時只預留約24公頃作可多層樓宇兼露天用地，但按規劃署的棕地使用研究來計算卻需要約82公頃，露天用地明顯不足。他認為，政府應在使用棕地問題上改變思維，更指業界只想繼續營運，「冇人想要你(政府)啲錢」，提到現時未有預留足夠露天場地予物流業使用，質疑未能解決約80萬物流業人士的就業問題。

提出質詢的議員盧偉國批評，政府根本沒足夠土地讓存在的經濟活動持續運作，形容政府的棕地安排是「10個煲可能只有5、6個蓋嘅困局」，對香港的整體發展不利。

署理發展局局長廖振新回應指，現時九成棕地有經濟活動，在發展棕地時要處理棕地作業的問題，而按現行政策安排，受影響的棕地作業經營者可得到特惠津貼或法定補償申索。惟他表示，現時土地供應緊張，政府不會在發展棕地時提供一換一的調遷安排，有關做法亦不切實際。廖指，政府在興建多層樓宇時會加入特別設計元素，會有較大作業空間、較高樓底和特別運輸通道，足以為絕大部分棕地作業者提供營運空間。當局亦正研究將部分臨時政府用地，開放予受影響棕地使用者作競投，但數量不多，並會在適當時候推出市場。