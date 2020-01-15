超齡童剔出特殊幼兒中心輪候名單　過去3年呈升勢

為讓有特殊需要的兒童盡早獲得訓練及支援，輪候特殊幼兒中心期間，可同時輪候及接受過渡服務，輪候幼兒中心但未接受過渡服務的兒童，可同時申請學習訓練津貼。由於相關服務對象設有年齡限制，年滿6歲的兒童會被剔出輪候名單。勞福局今(15日)回覆立法會議員梁志祥查詢時表示，因年滿6歲而被剔出特殊幼兒中心輪候名單的兒童數目，由2016至17年度的20人，升了逾一倍至2018/19年度的50人，顯示過去3個財政年度數字有上升的趨勢。

數字顯示，過去3個年度，輪候期間曾接受過渡服務或申領「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼項目」的兒童人數，有愈來愈多的趨勢。由2016至17年度7人，升至2018/19年度29人；惟這批獲津貼兒童佔被剔除人數不足一半。2018/19年度特殊幼兒中心的平均輪候時間為18.4個月。

勞福局解釋，特殊幼兒中心旨在提供特別的訓練和照顧予中度至嚴重程度殘疾的兒童，為小學教育作好準備。為讓輪候特殊幼兒中心的兒童盡早獲得訓練及支援，該些兒童在輪候期間可同時輪候及接受早期教育及訓練中心及或到校學前康復服務作為過渡服務，直至獲得編配特殊幼兒中心服務為止。

輪候特殊幼兒中心但未有接受過渡服務的兒童，則可申請「為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼項目」，讓他們盡早獲得由認可服務機構營辦自負盈虧的學前康復服務，最高的津貼額為每月6075港元。