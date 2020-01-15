修例風波：展銷活動期縮短　議員促發特惠金

反修例衝突令社會不穩，展銷活動亦受影響！批發及零售界立法會議員邵家輝指，參展商數目大減、外地及本地買家的入場人數銳減，展銷時間因突發事故或交通情況而需縮短，損失慘重，要求政府研究向蒙受損失的參展商發放特惠金。商務及經濟發展局局長邱騰華回覆指，大部分室內展覽順利進行，而大部分參展商及買家按計劃採購，政府有提供中小企市場推廣基金作經濟支援。

邱騰華指，政府一直密切留意社會事件對營商環境的影響，尤其中小企業面對經濟下行所帶來的壓力及減輕他們的負擔。大型展覽場地盡可能提供協助，並因應個別活動情況作出安排，例如香港會議展覽中心容許展覽主辦機構在檔期許可下將活動延期，就佈展及拆展作出彈性安排，以放寬展覽場地規劃的限制等。

他續指，亞洲國際博覽館亦與展覽主辦單位緊密合作，提升場館保安，並持續與機場管理局和相關政府部門進行風險評估，及與公共交通服務營辦商緊密協調，按需要調整或加強交通配套；香港貿發局亦加強支援買家及參展商，向本地及海外持分者展示香港依然是理想的展覽之都。他指，中小企業巿場推廣基金資助範圍涵蓋多項參與展銷及展覽會費用，中小企可於推廣活動完結日後60日內遞交申請。