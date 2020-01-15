威院顧問指七旬翁遭不當用藥　或間接導致死亡因素

患有哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，2016年因呼吸問題被送往屯門醫院，期間疑因接駁喉管甩脫，心跳停頓10分鐘，2日後醫護人員再被指用藥失當，同時將供氧喉管誤插至食道，老翁約1小時後不治，死因庭今日(15日)繼續聆訊。威院顧問醫生作供時，直指屯院醫生不應使用相關降血壓藥，認為或間接引致事主死亡，又建議醫護人員應使用儀器確認插喉是否準確。

死者為終年74歲的邱名伴，威爾斯醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡指出，該年5月14日甩喉情況並不罕見，但記錄中沒有說明甩喉時間，亦無法確定缺氧是否引致心跳停頓，但「好肯定」心跳停頓後事主病情變差。她認同院方應即時將相關情況通知病人家屬，以增加醫患互信。

她續供稱，根據紀錄，當年5月16日凌晨2時45分至3時40分，院方共處方16.5毫克降血壓藥拉貝他樂，由於此藥會令氣管收縮情況惡化，雖然劑量不高，但直言不應給予事主。即使停止用藥，藥效亦會持續一段時間，她相信使用拉貝他樂不是唯一引致事主死亡的原因，但認為會是間接因素。

5月16日凌晨4時及4時12分，院方曾先後為事主進行2次換喉，葉稱病人在第一次換喉後「好快缺氧」，血氧含量降低，心跳減慢，「懷疑係插喉唔準確，唔係插去氣管，而係插咗係食道」，惟強調該次換喉難度不高。葉續指出，臨床判斷往往未必能最準確地判定是否成功插喉，最準確是使用二氧化碳監測儀。她引述文獻數據指在深切治療部中，有超過70%病人因沒有使用該儀器引致死亡，她建議往後所有換喉均需使用該儀器，尤其當初級醫生在夜晚當值的時候。