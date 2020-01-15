政黨倡預算案全民派$1萬　各區撥$1億振興

民主黨今(15日)將約見財政司司長陳茂波，提交共193項有關新一份財政預算案的建議。議員胡志偉表示，反修例風波持續，經濟放緩的影響將逐漸浮現，因此財政預算案除了保留過往的紓困措施外，更應向全港720多萬居民派發1萬港元，並向每個區議會撥款1億港元，以發展地區經濟。

民主黨建議政府推出1013.5億港港元紓困措施，包括向全部香港居民派發1萬港元、為公屋及房協租戶代繳2個月基本租金、向領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼人士額外發放1個月津貼、及維持寬減百分之一的利得稅及薪俸稅，上限2萬港元。

胡志偉表示，反修例風波令市民對政府及警隊的信心下降，財政預算案需在重組警隊的前提下，縮減警隊編制；黃碧雲建議政府設立5億港元「催淚彈殘餘物檢測及清理基金」，供學校、公共醫療機構及長者中心等申請，並增加二噁英檢測站的數目。

教育方面，許智峯建議擴闊學生資助計劃的覆蓋範圍至海外大學，為於海外合資格大學修讀全日制課程的香港學生，提供助學金或貸款。

尹兆堅建議政府，應預留1500億成立「收回土地發展基金」，引用收回土地條例，向持有農地的發展商大規模收回新界棕地，以興建公營房屋及過渡性房屋，他又建議為參與「社會房屋計劃」的業主提供5至10年的稅務優惠，以持續增加過渡性房屋供應。