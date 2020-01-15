一成半人冇拎交通補貼　政府無意降領取門檻

政府去年1月推出公共交通費用補貼計劃，每月補貼額為市民實際公共交通開支扣除首400港元後的四分之一，上限為300港元(下稱舊計劃)，今年1月起把補貼率及上限分別調高至三分之一和400港元以優化計劃，但沒有更改上述的400港元補貼門檻(新計劃)。

運輸及房屋局局長陳帆今(15日)在立法會回覆議員提問時指，舊計劃實施首年，每月平均發放1.6億港元補貼，受惠人數約220萬人次，人均補貼約73港元，每月平均有159萬人可領取100港元或以下補貼，約44萬人可領取100.1港元至200港元補貼，約12萬人領取200.1至300港元，截至去年12月15日，平均有15%人沒有於3個月限期內領取補貼，所涉金額佔每月補貼發放總額少於10%。

議員陳恒鑌促政府下調門檻至200港元。陳帆表示若進一步放寬補貼計劃的門檻，將400港元降低至200港元，牽涉開支將大幅增加近90%，由31億港元急增至58億港元，基於審慎理財，運用公帑得宜的原則，局方暫無計劃放寬門檻，他稱計劃目的是減輕一些交通開支較高的市民的負擔，如偏遠地區居民，降低門檻則偏離政策原意。