前紮鐵工藉介紹工作　涉呃工友一半人工被廉署檢控

廉政公署昨日落案起訴一名工程公司前紮鐵工人，控告他涉嫌欺詐及企圖欺詐其他工人。

廉政公署昨日(14日)落案起訴一名工程公司前紮鐵工人，控告他涉嫌欺詐及企圖欺詐其他工人，訛稱他們受聘為非技術紮鐵工人，只能獲取一半薪金，涉及金額為6300元。被告將於明日(16日)在沙田裁判法院答辯。

被告黃嘉俊(38歲)，為杰記工程有限公司前紮鐵工人，被控共2項罪名，即一項企圖欺詐以及一項欺詐。被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。

杰記工程於案發時獲判授粉嶺皇后山一個建築地盤的紮鐵及地基工程項目。被告約於2017年3月認識杰記工程一名建築工人，而對方邀請他介紹紮鐵工人到該建築地盤工作。

杰記工程支付紮鐵工人日薪2200元，在扣除強制性公積金供款後，紮鐵工人淨日薪為2150元。被告其後加入杰記工程為紮鐵工人，並向杰記工程介紹2名工人。

控罪指被告涉嫌向該2名工人偽稱他們作為非技術紮鐵工人，只可獲取日薪1100元，並須付還杰記工程支付給他們的部分薪金，而其中一名工人付還的款項會用作購買建築物料。

被告涉嫌意圖欺詐，企圖誘使其中1名工人向他支付其日薪中的1050元，以及誘使另一名工人向他支付共5250元，而可能導致或導致被告獲得利益或該2名工人蒙受不利。