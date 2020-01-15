港汽油全球最貴　環境局稱油公司有折扣優惠

環境局指消費者需支付的價格比油站所顯示的零售價格為低。

有全球油價監察網站指出香港的汽油零售價高踞世界首位，更遠高於鄰近地方如新加坡、南韓及日本等。環境局局長黃錦星今日(15日)回覆議員口頭質詢時指，自由市場運作下，香港車用燃油零售價一直由個別油公司釐定，政府會密切監察，亦會與國際原油價格走勢比較，同時會敦促油公司，當國際油價下跌時應盡快調低零售價格，減低市民負擔。

他指，由於香港沒有燃油廠，本地出售的車用燃油全部均是進口的成品油，並非原油，兩者屬不同產品，所以價格或會有差異，因此在本地燃油售價調整時，應以普氏平均價(新加坡離岸價)及油公司進口價作參考。

當局又指，根據觀察，過去一年本地燃油的零售價格及普氏平均價格的趨勢相若，但因油公司並不會每日調整油價等原因，導致價格未必一致。另外，當局指油公司亦有推出折扣及優惠，因此消費者需支付的價格比油站顯示的零售價格為低，強調政府不會隨便干預燃油業釐訂價格，會致力確保燃油供應可靠，提高價格透明度等。

議員何君堯質疑香港有多間燃油供應商，價格仍然高企，政府並無任何補貼，令人感覺無奈，認為自由市場內仍需要規限。議員胡志偉表示，政府強調自有市場，但事實上各油公司的燃油零售價一致，反問寡頭壟斷與自由市場的分別，局方則指競爭事務委員會會作研究及檢討。