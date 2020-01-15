153強積金基金減收費　積金局正檢討收費

強積金計劃收費高為人詬病，立法會會計界議員梁繼昌書面質詢政府，會否立法規定指數基金的開支比率不得高於0.2%，財經事務庫務局局長劉怡翔回應指，積金局推行預設投資策略，當中設有收費上限即0.75%管理費上限及0.2%經常性實付開支上限，截至上月，已有153個強積金基金下調收費，最高減幅達54.4%，長遠預設投資策略收費管控水平會進一步下調，積金局現正檢討收費水平。

劉怡翔又指，積金局一直透過現行各項措施，致力降低強積金基金的收費及開支水平，包括要求受託人須在每個強積金計劃設有至少一個低收費基金，即開支比率不超過1.3%或管理費不超過1%的基金，現時已有224個同類基金，佔市場上的基金數目54%。

梁繼昌又要求政府規定受託人須把表現欠佳的基金從強積金計劃中剔除，劉怡翔表示，強積金受託人有管治及受信責任，須有系統地持續監察和檢討基金的表現，適時作出跟進行動，包括向基金經理出警告信、撤換相關基金經理甚至剔除表現欠佳的基金等，積金局會確保受託人履行管治和受信責任，並適時跟進表現欠佳的基金。