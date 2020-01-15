利用學生淋油洗黑錢　非法收數集團4人落網

警方於去年12月17日及18日接到6宗報案，指位於馬鞍山、屯門、天水圍、葵涌及青衣住宅單位遭淋紅油，警方接報經調查後，發現受害人或其家人曾向財務公司借錢，之後無力償還，而遭人上門淋紅油催債。

屯門警區反黑組經調查後，鎖定5位非法收數集團成員身份，於12月18日在屯門拘捕其中一人，至今日（15日）清晨屯門警區刑事部再行動，於觀塘、沙田及樂富拘捕3人，相信仍有一人在逃，行動仍然繼續進行。

高級督察陸鴻基稱，被捕4男年齡介乎14至67歲，分別涉嫌刑事毀壞及洗黑錢被捕，除一名67歲的疑犯外，其餘3人均為未成年的學生，相信在逃的男子亦為學生。警方相信不法集團由12月開始運作，5名成員當中，一人負責指派工作，3人負責上門淋油，另有一人則提供戶口處理不法得益。而受害人則通常透過whatsapp及SMS收到財務公司的借貸訊息，借款約1000至4000元不等。

陸指年近歲晚，非法收數案件有上升趨勢，由於歹徒慣常尾隨住客混入大廈犯案，他呼籲市民出入要提高警覺，避免讓陌生人尾隨進入大廈，保安員亦要打醒十二分精神，同時警方亦會繼續執法，以打擊相關罪案。