武漢患者無去市場亦染肺炎 防護中心：病毒或人傳人

食物及衞生局副局長徐德義從武漢返港後，向記者交代武漢視察情況。衞生防護中心傳染病主任張竹君表示，在目前41宗個案中，年齡介乎20多至70歲，大部分患者介乎40至69歲，男性居多，他們大部分都到過華南海鮮市場。另外，當中亦發現5名患者是來自兩個家庭，其中一個家庭的丈夫在該市場工作，最早發病，而其太太則無去過街市，其後亦發病，顯示該新型冠狀病毒有機會人傳人。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，在武漢41名患者中，他們主要出現發燒、氣促等病徵，大部分呈現輕至中度肺炎。至於當中有7至8個嚴重個案患者，年齡介乎40至78歲，他們部分會出現腎臟及肝臟衰竭，亦有兩位病人需要透過人工心肺技術(ECMO)維持生命。他補充，該名感染武漢肺炎及後逝世的病人，是一名長期病患者，但由於家人的反對，當局未有進行屍體化驗。

賴偉文說，患者的治療主要透過氧氣及靜脈注射，有些病人開首會使用特敏福治療，但及後發現沒有流感相關病徵後並沒有再用，但其他藥物，如治療沙士的利巴韋林、以及蛋白酶抑制劑並未有使用。