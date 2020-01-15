立會辯羅致光動議　泛民提規程問題圖拖延

勞工及福利局局長羅致光於上周在立法會上提出動議，根據《議事規則》第54(4)，將《2019年僱傭(修訂)條例草案》不交付內務委員會處理，轉交予人力事務委員會處理。立法會主席梁君彥於上周四(9日)批准羅致光提出動議，交由立法會決定，會議於今午(15日)繼續就動議作出辯論。

部分民主派在辯論開始時，多次就羅致光的動議提出規程問題，表明不同意梁君彥的說法，質疑梁的決定是否符合《議事規則》。梁君彥指上周已花5.5小時考慮羅的動議才作決定，相信沒有一個主席會用如此多時間去考慮。他指主席的最終決定不容爭議，強調決定是公正、獨立和不受官員左右，是符合《議事規則》。他又指局長已動議議案，沒有一個人可收回，即使動議人要收回，亦需在沒有人反對下才能收回。

勞工界議員潘兆平指條例對香港在職女性是重要法例，勞工界爭取多年，希望立會盡快審議及通過。民主派議員表明反對，更有人提出要求梁君彥撤回及中止討論。

議員郭偉強對羅致光動議表示支持，提到不少議員均認為草案「百利而無一害」，不論延長產假4星期、由政府支付五分四薪金、設立薪金上限、縮短流產定義中的懷孕期等，均有助增加婦女生育的福祉。郭續指，內務委員會召開12次會議仍未選出正副主席是完全不正常，加上現時社會氣氛激化，反對派將「攬炒」意識發揮到淋漓盡致，希望反對派不要再用政治凌駕民生，阻撓落實條例。