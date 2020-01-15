城大下學年設彈性收生 DSE核心科失手仍有機

香港城市大學今(15日)公布2020/21學年的新彈性收生安排，學生在4個核心科目的其中一科成績低於相關課程入學要求一個級別，其4個核心科目及2個選修科的成績達相關學院獎學金的分數要求，經課程入學委員會審批後，學生或有機會得到錄取，同時獲頒學院級別獎學金。

城大指，新彈性收生安排下可考慮錄取在文憑試取得優良成績，但在個別核心科目未達課程入學要求的學生。新收生安排涵蓋9個學院，其中4個學院包括工學院、理學院、數據科學學院、能源及環境學院的獎學金分數要求為26分。

另外，商學院、人文社會科學院、創意媒體學院的要求為27分，法律學院為31分。賽馬會動物醫學及生命科學院的生物醫學系成績要求為27分，獸醫學學士課程為32分。

城大指，有關安排只適用於本地生，彈性收生安排適用於將相關學院課程列於首三志願，且面試表現良好的申請人。報名修讀工學院課程的學生，須在兩個STEM有關文憑試科目中取得良好成績，科目包括生物、化學、物理、數學、數學延伸部分M1或M2、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技、設計與應用科技。

學院級別獎學金得主最多每學年可獲頒5萬港元的獎學金，若學生在修讀期間成績符合要求，則可續發獎學金。