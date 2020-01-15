政Whats噏：逾期入工務小組　肥尹被寸冇影要解釋

立法會議員尹兆堅(肥尹)日前去信工務小組委員會主席盧偉國，逾期申請加入工務小組，而今早(15日)召開嘅工務會議，就審議係咪批准佢加入，點知就唔見肥尹身影。建制派議員周浩鼎就提出話要肥尹出席解釋吓加入嘅原因先得，陸頌雄更暗寸肥尹開會唔準時添，最後要押後至下次開會再作處理。

周浩鼎就講到，有議員想加入參與審理固然係好事，但就好奇肥尹點解嚟到今屆尾先話要加入喎，想聽聽佢解釋咁話。期間梁志祥都加把口話本人喺度係好啲嘅，話最低限度係有咩疑問可以畀佢回應一下，但就強調絕對唔係反對肥尹加入㗎，掉轉仲會支持添，不過就等佢在場先討論好似好啲咁話。陸頌雄仲暗寸肥尹，話支持有同事加入，但都要準時開會先得㗎，申請加入嘅人都仲未返嚟，希望對方可以解釋吓咁話，建議下次會議先處理會好啲。

民主派議員聽完後即刻幫肥尹護航，其中陳志全就話，逾期加入委員會嘅情況以往都處理唔少，要求申請人出席答問嘅情況都試過，過去都有申請者等大家批准後先正式加入嚟開會，仲話如果知道有人提問都一定會出席，想講句公道說話，唔好話人哋今朝冇嚟或未出現，就代表唔尊重呢個委員會，或者要加入嘅誠意不足喎。

問番肥尹點解冇出席會議？佢就話自己早上有訪問喺身，要去講政府紓困措施嘅嘢，另外就係因為自己未係委員會成員，而一般申請獲批准後先要計算出席，又估唔到有建制派議員質問參與委員會原因，同慣例不符咁話。而佢訪問完後回到會議室準備開會，先知道建制派有人質疑有人支持，要佢下次答辯，依家惟有等下次列席答辯喇。