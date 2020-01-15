每日一片：轉線被阻？　解款車急煞封路大報復

有時馬路上雞毛蒜皮的小事，往往被司機放大，甚至引發嚴重爭執。近日網上流傳一段車Cam片，有解款車疑因鄰線車輛多番拒讓路予其轉線，司機竟施以急煞、封路等手段阻擋其前進，過程驚險。

現場是九龍灣啟祥道，事發於上周二(7日)早上近9時。有關片段在Facebook專頁「巴士的事討論區」發布。片段所見，拍攝的事主沿啟祥路行駛，期間右邊一架解款車試圖在事主車頭切線，不過事主亦步亦趨，解款車多番嘗試，都無法切入。直至事主前一架小巴埋站，解款車司機見有機可乘，隨即加速成功爬頭。

不過解款車司機似乎心中有氣，爬頭後未有前進離開，反而多番急煞、轉線封路，企圖阻擋事主前進。最終事主禁不住瘋狂爆粗，怒斥「你係咪傻㗎，x你老母，你揸緊咩車呀？」

不少網民亦形容事件瘋狂，「畀片公司，佢年都過唔到」，亦有幽默網民搞笑稱，「報警啦，解款車可能被人騎劫咗」。不過有人批評事主駕駛態度亦有問題：「明知人哋外線難入慢線，咪讓吓人，又要封位唔畀人行先，我諗人哋本身想轉左，片主又篤油封人，真係老x土」。