19歲男生涉8月黃大仙非法集結　另被控藏武

去年8月24日觀塘區遊行後，多區發生警民衝突，其中兩名男女涉當日在黃大仙區非法集結，被控一項非法集結罪。警方及後再落案起訴多一名男子，上述3人共2宗案件今(15日)於觀塘法院提訊。控方申請將兩案合併處理，獲法庭批准，裁判官並將案押後至3月11日再訊，以待辯方索取文件，3被告獲准保釋。

新被起訴的是一名19歲學生梅哲朗，與早前已被起訴的21歲侍應柯俊瑋及21歲學生陳可兒，同面對一項非法集結罪，控罪指3人於去年8月24日，在黃大仙豪苑第二座與黃大仙廟對開一段龍翔道東行線，與其他人參與非法集結。另梅再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指他同日同地攜有一個能發出雷射光束的裝置。

至於去年8月3日晚至翌日凌晨黃大仙發生警民衝突，一名懷疑涉案的24歲男子被控一項襲警罪，指他涉於去年8月4日，在黃大仙警署外一輛警方便裝車輛內襲擊偵緝警員沈鴻源。案件今亦於觀塘法院再訊，24歲被告譚皓宇不認罪，案件押後至2月13日審訊。控方屆時會傳召4名證人，及一段約15分鐘片段。