補習名師涉串謀取DSE機密　評卷監督稱會提醒保密

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露公開試英文卷的機密資料。二人同控串謀代理人接受利益罪，案今(15日)在西九龍法院續審。控方傳召兼任評卷監督的中學教師作證。

兼任評卷監督的徐家賢作供時，透露考評局會安排上司在評卷工作開始前，向評卷助理簡介保密事項，即使到午休後，亦會重新提醒助理需謹記保密。辯方盤問下，徐稱上司簡介的保密事項，包括評卷參考屬機密，不得私自帶走、評卷時不得使用手機等。

辯方指，考試完結後試題會在當日被傳媒公布，英文聆聽考試的錄音會被收藏在Youtube平台上供人收聽，老師亦可在學生的口中或社交平台的留言中，得悉考生表現，徐均表示同意。

辯方又問及擔任評卷員的保密性，徐稱不會向家人和朋友披露身份，只得所屬學校的校長及少數教師獲悉。當辯方指，一般的老師和補習導師都會分析答題技巧以教導學生時，徐同意並說，評卷的經驗心得會成為教師的重要知識，直言「會成為教學的一部分」，他亦會向學生分享評卷心得。