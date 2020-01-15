香港快運迫女客驗尿自證無懷孕　日女：非常羞辱

母公司為國泰航空的香港快運要求赴美國屬地塞班島的女乘客驗尿，以證明沒有懷孕。外電報道，1名25歲日本女子去年11月，由香港啟程赴塞班島時，遭遇上述難堪經歷，需驗尿證明沒懷孕方可登機。香港快運承認事件，並對該名旅客致歉，稱已即時停止該項措施及進行內部檢討。

外電報道，該名25歲的日本女子去年11月，在香港乘搭航機準備赴美國屬地塞班島(Saipan)，探望在當地的父母，在機場被香港快運要求驗尿，據指，該名日籍旅客當時登記資料已聲明沒有懷孕，卻仍被要求驗尿，對上述遭遇感到「非常羞辱和沮喪」。

東網向香港快運查詢事件，該公司承認事件，並指因應塞班島當局曾表達的憂慮，早於去年2月起採取應對措施，以確保乘客沒有牴觸美國入境之相關法例。但公司的新管理層留意到此措施引起旅客高度關注，已即時停止執行，並進行內部檢討。該公司對事件為旅客帶來不快體驗表示歉意。

不過，香港快運沒有回應本網其他查詢，該措施落實至今近一年，有多少名旅客被要求「強制驗尿」，及若拒絕驗尿，香港快運會否向乘客償付機票費用等問題。