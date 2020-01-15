華為年度業績同期增長18%　打入全球品牌價值榜100強

上年受美國禁令影響的華為，剛剛公布2019年的部分業績。品牌預計全年實現銷售收入超過8500億人民幣，同期增長18%左右。而單計2019年上半年，華為集團收入4013億人民幣，而華為消費者業務銷售收入達2208億人民幣，消費者業務收入佔55%。

手機方面，智慧手機業務保持穩健增長，預計全年發貨量超過2.4億台，穩居全球第二。當中兩大旗艦HUAWEI Mate及P系列，全球發貨量超過4400萬台，同期增長超50%。截至2019年11月24日，HUAWEI Mate 30系列上市60天全球出貨量超過700萬，較HUAWEI Mate 20系列同期增長75%。截至2019年10月22日，2019年華為手機全球發貨量突破2億台，比2018年提前了64天。1-10月手機出貨量同期增長26%。截至2019年7月30日，HUAWEI nova系列累計發貨超過1億。根據IDC資料，2019年第三季華為的全球市場佔有率達到18.6%，發貨量同期增長28.2%，排名第二；而華為在中國市場份額更達42%，達到歷史新高。

2019年華為消費者業務提出「1+8+N」全場景智慧化生態戰略，以手機為主入口，以AI揚聲器、平板電腦、PC、可穿戴設備、AR/VR、智能耳機、智能屏幕為跳板，結合照明、保安、環境等IoT設備，積極打造智能家居、智能車載、運動健康等重要場景下的用戶全場景智能生活體驗。經過一年發展亦有不俗成績，截至2019年9月，HiLink智能家居平台已經與全球260多家品牌合作，覆蓋5000萬以上使用者和1.4億以上IoT設備。同時建立「方舟實驗室」，為合作夥伴提供聯合創新平台。

目前，華為終端全球註冊開發者已超過107萬，華為雲服務生態使用者更已超5.7億，覆蓋全球170多個國家和地區；華為應用市場 (HUAWEI AppGallery)自2018年4月在全球正式上架以來，全球活躍用戶已經超過4億。為加速鼓勵及支援全球開發者，華為消費者業務雲服務總裁張平安在2019年華為開發者大會宣布「耀星計劃」全面升級，從10億元人民幣增至10億美元，並且從中國市場推向全球開發者。

值得一提是，福布斯全球品牌價值榜100強，華為列第97位，是唯一上榜的中國企業。 國際品牌諮詢機構Interbrand發布2019年全球品牌100強榜單，華為再次成為中國唯一上榜品牌，排名74。

華為2020年亦將繼續大力發展HUAWEI Mobile Services (HMS) 流動服務，將HMS結合華為芯片、終端及雲端的能力所提供的一整套服務，為用家打造全場景智能生活體驗，包括HUAWEI ID、華為應用程式市場（HUAWEI AppGallery）、華為瀏覽器以及華為視頻等應用服務。而上年度亦首度於香港舉行HUAWEI Developer Day，逾150位本地開發者應邀出席，令開發者更了解HMS帶來的開放應用功能和服務；並透過技術論壇、互動討論以及CodeLab探討HMS智能生態。