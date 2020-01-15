浸大哈薩克學生涉藏汽油彈准保釋　案件主管擬改控暴動

去年11月有大批示威者集結油尖旺區聲援理工大學留守人士，之後爆發激烈衝突，多人被捕後押往法庭應訊，其中一名19歲哈薩克籍被告Nukpi Abilkaiyr，為浸會大學國際生。他被控於去年11月18日在油麻地彌敦道與佐敦道交界的公眾地方管有攻擊性武器，即一瓶汽油彈。

被告今午(15日)被押送到九龍城法院再訊，控方表示警方經調查後，在所檢取的玻璃樽中驗出易燃液體，而從被告袋中搜出的濕布則散發汽油味，該塊濕布仍有待法證化驗。

控方原本申請將案押後至3月12日再訊以等候化驗結果，並反對被告保釋。辯方指，被告於去年8月來港，打算在浸大就讀4年的學士課程，他來港時反修例示威才開始了兩個月，他根本不知香港發生何事。

辯方指被告的母親、浸大工商管理學院外籍院長施立培、浸大財務及決策學系助理教授鄭敏傑今日均現身法庭，都願意擔任被告的人事擔保，哈薩克領事館亦有派員到庭旁聽。被告獲得家庭支援，其父母在家鄉分別任職大學職員及高級消防員，被告的母親願留港照顧兒子。

裁判官考慮到被告自去年11月被捕後還押至今，案件再要押後多個星期，加上被告母親願意留港照顧兒子，決定批准保釋。不過在法庭休庭期間，控方突然收到警方新指示，案件主管稱已打算改控被告暴動罪，有關建議已轉交律政司考慮，控方堅持反對被告保釋，又稱可縮短押後時間。

最終裁判官維持批准被告保釋。被告獲准以現金及由其母親提供各1萬港元，以及由施立培教授提供的2萬港元保釋，保釋期間被告不得離境、須守宵禁令、每日到九龍城警署報到、禁止踏足案發附近範圍，以及偕母親居住在由浸大安排的賓客宿舍。最終案件提前兩星期，押後至2月26日再訊。