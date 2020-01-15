噴射飛航裁員過百人　員工斥公司不近人情

噴射飛航表示，過去多月經歷非比尋常的社會和經營環境，訪港旅客數字大幅萎縮。

噴射飛航除了減薪外，原來亦裁員過百人。本月8日先裁澳門員工，翌日裁本港員工，剩下來的員工要減薪。有被裁員工向東網控訴：「公司連續咁多年都賺錢，係舊年生意跌，咁就炒人，不近人情！」

該員工表示，公司原本有2000人，去年中裁了幾百人，近日再裁過百人。今次裁員涉及各部門，他年資不高，僅獲賠兩個月人工，約4萬港元。他承認近期生意差，試過一架船只得30人坐，但指公司是大企業，起碼過完年才向員工開刀。

噴射飛航回應說，去年持續面對種種營運挑戰，而過去多月，更經歷非比尋常的社會和經營環境，導致訪港旅客數字大幅萎縮，令公司承受進一步壓力。縱使噴射飛航已積極推出一系列開源節流措施，奈何在虧損持續擴闊的情況下，逼不得已作出減薪這個極不容易的艱難決定，希望可以維持營運的同時，亦保住員工就業。

噴射飛航續稱，經審慎考慮後，上周提出初步減薪方案，其後一直保持開放態度，誠意聽取員工反饋。連日來，公司繼續與員工及工會保持緊密溝通，希望在互諒和互信的基礎下，努力協調，爭取達成共識，務求減輕對員工的影響。