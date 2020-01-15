懲教工藝導師涉收賄　污點證人指被告稱家事要借錢

一名懲教署工藝教導員涉接受兩名囚犯4筆共9萬港元的貸款，遭廉署起訴。被告朱家豪(41歲)，懲教署工藝教導員，及江達隆(30歲)，囚犯，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名。朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪名。二人控罪名指，朱家豪及江達隆涉嫌於2017年7月1日至24日期間，一同串謀使朱在無合法權限或合理辯解下接受一筆4萬港元的貸款，作為朱傾向於或保持傾向於優待江的報酬。

案件今日(15日)於東區裁判法院開審，控方傳召早前已承認借錢予被告朱家豪的囚犯江達隆(花名「肥隆」)以污點證人身份作供，他2016年1月因販毒罪判監8年，2017年3月4日至7月26日被調派到廚房部門工作，而被告則負責監督他的工作，二人因而認識並成為朋友。

2017年7月，被告向肥隆提及家裏有事想借6至8萬港元，問肥隆有無相熟財務公司介紹，肥隆最後答應代為問其母借4萬港元，被告則表示會分18期、每期入3000港元歸還，7月21日肥隆母親探監時，肥隆央求母親借4萬予朋友應急，稱將有一名姓彭、電話尾「4036」的人聯絡她，肥隆母最後在7月24日依彭的指示入4萬港元到彭的銀行戶口。

惟至2017年12月，被告從無還過錢予肥隆母，被告並以各種藉口拖延，期間彭更一度想再向肥隆母借多2萬港元遭拒。

而肥隆7月26日因違規管有藥物而被調離廚房，2018年5月由赤柱監獄調到塘福懲教所，同月被告亦被捕及停職至今。

而根據控辯雙方同意案情，涉案致電肥隆母及負責收款的彭雅莉(譯音)是被告妻子。

肥隆作供未完，案件明天(16日)繼續，被告准以原有條件繼續保釋。