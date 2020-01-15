與夫呃17年租津共488萬　房署女測量師囚22個月

房屋署女產業測量師於申請政府租屋津貼時，隱瞞其在私人公司工作的丈夫已獲得僱主發放的房屋津貼，在17年內詐騙政府合共逾488萬港元租津。夫婦二人事後同被控一項欺詐罪，區域法院上周裁定兩名被告欺詐罪成。今天法官在聽取辯方求情後，決定判女被告黃淑珍即時監禁22個月，其丈夫陸棟才則即時監禁25個月。另外，控方已針對兩人申請財產充公令，法官安排在3月12日就有關申請作提訊。

被告的大律師於今日求情時強調，女被告被判罪成後，600多萬港元的退休金已被凍結用作退還所得津貼與利息，當中包括每月3萬多港元長俸都要扣起用作還款，預計要扣至2032年，對家庭的財政造成困難，影響到她22歲女兒的未來發展，判罪亦已令她名譽掃地。大律師指被告雖不認罪，但她對控方絕大部分證據均無爭議，因此請求法庭酌量減刑。

法官在判刑時就指出，兩名被告的做法會影響其他租津申請者的利益，亦損害公務員聲譽。他們犯案時間長達17年，涉款480多萬港元，而且除了被政府凍結資產，他們一直都無主動提出還款方案，在此情況下，即時監禁是唯一選擇。法官以30個月監禁作為量刑起點，他同意被告的抗辯方向的確有節省法庭時間，而女被告減去退休金亦可酌量減刑，因此將刑期減短8個月，至22個月。至於男被告就因欠缺失去退休金此因素，故只獲減刑5個月，最終被判監25個月。