政Whats噏：出手咁低？　新渡輪慶20周年僅送23套月票

唔講唔覺，新渡輪接手當年油蔴地小輪嘅專營權已經有20年，每日營辦5條港內及離島渡輪航線接載大批市民出行。為慶祝20歲生日，新渡輪籌備了一系列活動，除咗義賣手繪瓷器幫環團惜食堂籌款，仲決定送出免費月票，答謝一直支持佢哋嘅乘客，但名額只得23個，出手似乎低咗啲喎！

想拎到呢23個免費月票名額，必須喺去年12月，以及今年1月同2月買過新渡輪嘅月票，再登入新渡輪的手機APP答一條簡單問題，先有機會獲得。金獎係1年免費月票，銀獎係4個月的免費月票，而銅獎係1個月的免費月票。

新渡輪會根據參加者答問題嘅次序嚟送出獎品，其中中環至長洲線的金獎有3個名額，銀獎4個名額、銅獎則3個名額；中環至梅窩線的金獎名額有3個，銀獎4個，銅獎得1個；來往北角至九龍城或紅磡航線，則設1名金獎、2名銀獎同2名銅獎。

唔知道係咪獎品唔太吸引，抑或本身有買月票的人太少，聽聞暫時幾條航線加埋都大約只有300人去爭呢批獎品。不過，如果對比旅發局搞的除夕大抽獎，新渡輪呢個送月票活動算係可以接受，起碼唔使等收驗證碼等到第二朝先收到。