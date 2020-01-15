政Whats噏：大埔區會設保安委員會　被指違例民政專員離場

大埔區議會今日(15日)為轄下嘅事務委員會選舉正副主席，最後一個選舉就係原本區議會建議新設立嘅「保安及政制事務委員會」。不過民政事務總署同民政事務專員話上述委員會有部分職權疑違反區議會條例，所以建議修改。

但與會議員認為唔使修改，決定繼續進行委員會正副主席選舉，最後民政事務專員、民政處職員同區議會秘書處職員全部離席。

事緣建議新設立嘅保安及政制事務委員會有6個職權範圍，而民政專員認為第一個第三項可能違反區議會條例。第一項職權係「檢討及發展區議會職能，並就市政政制提出意見」，民政專員指大埔區議會應該只係管理自己區嘅議會職能。

另外，職權範圍第三點提到委員會可以「監察及研究與大埔區內保安、公安、公眾安全、入境事務有關的政府政策及公眾關注的事項」。民政專員表示大埔區無入境口岸，所以委員會嘅職權範圍唔應該包括呢點。區議員反問專員，入境處嘅管理範疇好闊，指大埔區咁多跨境學童嘅問題都係關入境處事。專員指出，議員可以喺委員會討論有關入境處嘅政策，但只屬提供意見，而唔係負責。

專員提議議員可以再傾傾，或者等政府再作研究後喺下一次區議會大會上討論，但議員投票決定繼續選舉正副主席。專員表示，由於委員會職權可能違反區議會條例，佢哋身為公職人員職能所限唔可以再為委員會提供服務，所以一齊離席。