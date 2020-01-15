修例風波：水喉通土製炸彈案　再拘6男包括2學生

警方昨(14日)在旺角檢獲水喉管土製炸彈，並於上水搗破一個懷疑製彈實驗室，拘捕一個隱蔽勇武組織的4名男成員，包括城大及公大學生。警方經進一步調查後，今日(15日)再拘捕多6人，案件迄今共10人被捕。新界北總區刑事部高級警司陳天柱表示，警方經搜查全港多個住宅單位，再拘捕該組織的6名男成員(17至23歲)，當中2人為學生，1人為幼稚園教師，1人任咖啡師傅，2人則報稱無業，警方同時檢獲毒品大麻及通訊工具，6人涉嫌串謀製造爆炸品、藏毒及非法集結被捕。

陳天柱續稱，行動中檢獲的爆炸品相信會於大型公眾活動中使用，擬用作襲擊警務人員或警察設施，造成大量傷亡，今次是香港開埠以來首次檢獲水喉管土製炸彈。暴徒將爆炸品藏於民居，對公眾安全構成極大威脅，行為極之自私，若非警方及時發現制止，後果將不堪設想。管有或製造爆炸品意圖危害生命屬於非常嚴重的罪行，一經定罪可被判處監禁20年。相信有關組織仍有成員在逃，部分成員涉及元旦旺角的非法集結，警方行動繼續，會將該組織成員全部拘捕。

爆炸品處理課警司李展超稱，今次是香港有史以來第一次檢獲水喉管炸彈，該類炸彈於外國屬較常見的土製炸彈，主要向政府作出襲擊或做出非法行為，爆炸後有一定碎片，對近距離人士身體有一定傷害。由於炸彈藏有炸藥，警方亦做好保護措施，疏散居民，並將炸彈移離劏房，放至於大廈走廊，以減低火警危險，因為一旦爆炸可產生很高熱力，甚至造成火球效應，若劏房內多雜物，會引致單位起火，影響大廈其他住戶。

李展超又指，對於為何不將土製炸彈移離大廈而更加安全，主要是該土製炸彈的風險及特性是未知之數，將一個高風險物品於鬧市不斷運輸到其他方，只是將風險帶離有關大廈，但對其他公眾人士或街道使用者、公共交通設施會造成不必要的潛在風險。