政Whats噏：黎智英銅鑼灣密會李漢奸民主阿婆

反修例風波觸發嘅示威衝突持續逾7個月仍未平息，社會動盪不穩，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅壹傳媒黎智英(漢奸黎)，唔單止喺一周內兩次密會同為「叛國禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)，今次仲密會埋同為「叛國禍港四人幫」嘅民主阿婆、前政務司司長陳方安生，以及公民黨前主席余若薇同現任主席梁家傑。佢哋今晚(15日)喺銅鑼灣一間酒樓密斟咗3個鐘，咁啱下星期日(19日)喺港島就有同反修例有關、由中環行到銅鑼灣嘅大遊行，唔通佢哋又諗緊計點樣攪局？

今日差唔多傍晚6點半，漢奸黎坐車離開咗位於何文田嘅寓所，過海前往位於銅鑼灣一間商場內嘅酒樓，並且喺大概7點鐘左右抵達。大約10點10分，李漢奸夫婦同民主阿婆首先步出商場，同行嘅仲有余若薇夫婦，同埋有份四出唱衰香港嘅梁家傑夫婦。

記者隨即上前問民主阿婆係咪密會完漢奸黎，但民主阿婆冇回應，而李漢奸夫婦隨即登上民主阿婆嘅私家車一同離開。大約1分鐘後，漢奸黎亦離開酒樓，同樣冇回應記者追問佢係咪密會民主阿婆，同樣登上自己嘅私家車離開。

漢奸黎同民主派頻頻密會，亦都多次一齊參加反修例遊行，仲經常扮演總指揮角色。其實喺本月9日，漢奸黎同李漢奸先喺灣仔一間私房菜館密會過，兩人今晚仲同埋民主阿婆、余若薇同梁家傑等人又再密斟大約3個鐘，咁啱喺下星期日喺港島舉行同反修例有關嘅遊行，唔知佢哋係咪又諗計想搞亂檔呢？