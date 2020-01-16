東方日報A1：大專生研土製彈　謀暴動爆大鑊

激進示威組織繼續策動針對警方的行動，新界北總區重案組繼前晚（14日）檢獲水喉管土製炸彈及搗破一個懷疑製造炸彈實驗室，並拘捕四名男子後，昨再拘捕六名男子，包括一名幼稚園男教師。警方相信十名被捕人士全部來自一個隱蔽勇武組織，企圖在大型公眾活動中使用爆炸品襲擊警務人員或警察設施，用意是造成大量傷亡。今次亦是本港開埠以來首次檢獲水喉管土製炸彈，警方譴責有人將爆炸品藏於民居，對市民安全構成嚴重威脅，行為自私，若非警方及時制止，後果不堪設想，會盡快拘捕仍然在逃人士。

新界北總區刑事部高級警司陳天柱昨晚表示，警方經進一步調查後，搜查全港多個住宅單位，再拘捕六名男子，年齡介乎十七至廿三歲，其中兩人為學生、一人為幼稚園教師、一人任咖啡師傅，兩人報稱無業，警方同時檢獲毒品大麻及通訊工具，六人涉嫌串謀製造爆炸品、藏毒及非法集結被捕，連同之前被捕的四名男子，相信來自一個隱蔽的勇武組織，他們透過隱蔽的網上平台作內部溝通，警方憑蛛絲馬迹鎖定該組織，並相信部分人曾參與元旦日旺角區的示威活動。

警方前晚在旺角通菜街利民大廈一住宅單位外截查三名男子，其後攜同法庭手令，將該三人帶返單位搜查，並搜出一個土製金屬水喉管炸彈，及一批涉及於近期示威中使用的物品，包括戰術頭盔、防彈背心、V煞面具、鐵罐、一批易燃物品及小量大麻，隨即將該三名男子拘捕。現場消息指，檢獲的土製金屬水喉管炸彈長八吋，用金屬水喉管製成，重約一點五磅，已製作完成且威力驚人，若將它用作手榴彈般操作，舉例如投擲進一輛私家車的車廂內，足以炸死車上所有人。

爆炸品處理課人員經評估後，決定疏散受影響樓層住客，並於現場將該爆炸品安全拆除，及將內裏約四十克低性能炸藥移除。警方炸彈處理主任李展超昨晚指，該土製金屬水喉管炸彈一旦爆炸，碎片會對附近居民造成傷害，並會產生火球效應，而爆炸品的風險屬未知之數，必須將風險帶離大廈，在受控制環境下處理該炸彈，而移除期間曾發生輕微爆炸。

此外，警方前晚亦兵分兩路，掩至粉嶺坪輋河壩村一村屋搜查，檢獲一批實驗室設施，包括一批化學品如高濃度硫酸、雙氧水、約重一公斤化學粉末等；相信上址是一個自製實驗室，用作生產爆炸品，並當場拘捕一名姓黃男子，為村內原居民，並與母親、妻子及家傭居於上址。

被捕原居民的母親指，兒子喜歡化學，原入讀城大文科，但讀了一年後始終不喜歡，轉讀IVE的飛機工程，現職電工；至於涉事的村屋為祖屋，家人去年十二月搬回居住，兒子自行裝修，所以屋內有裝修物品。警方檢走雷射探熱器、硫磺、水喉通、雙氧水等。警方問她為何屋內有硫磺，她解釋因住村屋有蛇，「我又買，個仔又買。」

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