探射燈：假難民犯案頻　勢力增成禍根

本港私煙問題無日無之，南亞人積極參與其中。過往執法部門曾搗破有南亞人參與的私煙活動，有關注團體指南亞裔圈子近日正招兵參與私煙活動，擔心他們一旦作案後，日後會參與更嚴重案件，影響治安。

打擊假難民大聯盟發言人林博指，近日從不少南亞裔人士口中知悉，有私煙集團招攬他們參與販賣私煙，售賣對象主要是未成年人士或學生，因為他們未能在超市或便利店等地方買煙，而他們威脅性又低。他又稱，自反修例衝擊，本港經濟變差，連帶南亞人可從事的裝修工作亦減少，他們為養家及維持生計，不少人鋌而走險從事賣私煙活動，他擔心一旦有人成功「搵快錢」，會壯大日後參與性質更嚴重的案件。

事實上，近年本港涉及多宗有假難民參與的私煙案件。2018年10月，深水埗警區根據線報，在福華街及北河街交界截查1名非華裔男子，在他的手推車內檢獲逾50萬支未完稅香煙；同年7月，海關聯同警方進行反罪惡行動，突擊搜查鴨寮街一單位，在單位內檢獲約12萬支未完稅香煙，並在單位內拘捕1名非華裔男子。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！